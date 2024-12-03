Младшая сестра модели Кейт Мосс Лотти снялась до и после удаления филлеров

Младшая сестра модели Кейт Мосс показала лицо до и после удаления филлеров. 26-летняя Лотти Мосс серьезно занялась своей внешностью и нашла специалистов, которые исправили ее прошлые ошибки. Снимки публикует зарубежный портал The Sun.

На фото девушка позировала в черном спортивном костюме, с собранными волосами и без косметики на лице. Она показала свой естественный вид.

До нового вмешательства модель была с пухлыми губами и широким лицом. Она захотела исправить это и обратилась к специалистам. В итоге ей провели процедуру, которая растворяет филлеры в губах. Ей также откорректировали носослезную борозду и ввели ботокс в жевательные мышцы лица.

Напомним, что сестра знаменитости раньше работала на платформе, где публикуют откровенный контент за подписку.

В ноябре девушка заявила, что уходит оттуда, так как «переросла» это. Она хочет сосредоточиться на других направлениях, но не указала, что именно будет делать.

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