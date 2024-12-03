Дизайнер Донателла Версаче удивила «новой» внешностью, но ее уличили во лжи

Дизайнер Донателла Версаче удивила изменившейся внешностью, но поклонники уличили ее во лжи. На новых снимках женщина выглядела помолодевшей на 15 лет, но оказалось, что это были снимки с использованием фотошопа.

Недавно знаменитость посетила премьеру мюзикла «Дьявол носит Prada» и опубликовала серию кадров, на которых предстала с «новой» внешностью. Фанаты были в восторге и подумали, что звезда снова легла под нож хирурга. Сама Донателла не раз признавалась в том, что любит пластику. По ее словам, «натуральными должны быть только овощи».

Когда появились «реальные» снимки от фотографов с того самого мероприятия, то фанаты поняли, что дизайнер просто отредактировала свои кадры. Именно поэтому на фото в своих соцсетях она выглядит свежо и молодо.

Напомним, что Версаче сделала свою первую пластику в конце 1990-х годов. Она изменила кончик носа. Женщина признавалась, что не считает вои черты лица идеальными, поэтому исправляла их. Внешность звезды стали критиковать после лазерного пилинга лица, после которого ее кожа травмировалась. Потом она увеличила губы и стала еще больше негативно обсуждаться публикой.

Ранее фигуристка Алина Загитова призналась, что именно увеличила себе.