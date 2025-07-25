Мировая элита, выступление Элтона Джона и очень строгие правила: дочь Стива Джобса выходит замуж

В ближайшие выходные Ева Джобс станет женой олимпийского чемпиона по конному спорту Гарри Чарльза. Их свадьбу уже называют одним из самых масштабных событий года и сравнивают со знаменитым торжеством Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Подробности сообщает Daily Mail.

С 26 по 30 июля в живописном Котсуолде, Англия, пройдет церемония бракосочетания младшей дочери основателя Apple Стива Джобс и британского спортсмена. По данным инсайдеров, бюджет мероприятия составит около 6,7 миллиона долларов, а среди гостей ожидаются политики, знаменитости и даже члены королевских семей.

Организацией свадьбы занимается калифорнийский ивент-продюсер Стэнли Гатти, известный своими эксклюзивными проектами. Место проведения — Estelle Manor в Оксфордшире — превращено в закрытую зону с усиленной охраной. Это историческое поместье, открывшееся после реставрации лишь в прошлом году, предлагает гостям 25-метровый бассейн, римский спа-комплекс, теннисные корты и вертолетную площадку.

«Администрация категорически запрещает фотосъемку и даже требует заклеивать камеры смартфонов при входе», — сообщают источники.

Среди подтвержденных гостей — бывший вице-президент США Камала Харрис, принцесса Беатрис, дочери Билла Гейтса Фиби и Дженнифер, а также София Абрамович. Всех приглашенных доставят на вертолетах, чтобы избежать лишнего внимания. Также ожидается присутствие сводной сестры Евы — Лизы Бреннан-Джобс, хотя ее участие официально не подтверждено.

Особый интерес вызывает свадебное платье Евы. По слухам, оно может быть создано Issey Miyake — в память об отце, носившем культовые черные водолазки этого бренда. Не исключены и варианты от Louis Vuitton или Coperni, с которыми невеста сотрудничала ранее.

Кульминацией вечера станет выступление Элтона Джона — по информации СМИ, музыканту заплатят более миллиона фунтов за часовой концерт.

Напомним, что Ева и Гарри познакомились в 2022 году на закрытом приеме. Их объединила любовь к конному спорту, но отношения пара долго скрывала.