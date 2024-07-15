«Мир без нее стал меньше»: Алисса Милано, долгие годы враждовавшая с Шеннен Доэрти, высказалась о ее смерти

13 июля ушла из жизни звезда культового сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Актрисы не стало в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Коллега артистки по сериалу Алисса Милано, с которой они долгие годы враждовали, в беседе с Entertainment Weekly высказалась о смерти знаменитости и заявила, что «мир без нее стал меньше».

Шеннен Доэрти и Алисса Милано сыграли в «Зачарованных» сестер Холливелл, однако за пределами съемочной площадки между ними были напряженные отношения. Позднее первая была вынуждена покинуть проект. Спустя годы актриса заявляла, что именно коллега поспособствовала ее уходу из сериала.

Несмотря на многолетнюю вражду, Алисса Милано не осталась равнодушна к уходу Шеннен Доэрти, и призналась, что «глубоко уважала» актрису, и мир без нее опустел.

«Ни для кого не секрет, что у нас с Шеннен были сложные отношения, но в их основе все равно был человек, которого я всегда глубоко уважала и к которому испытывала благоговейный трепет. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир без нее стал меньше. Мои соболезнования всем, кто ее любил», — поделилась артистка.

Напомним, в 2015 году Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы, который к тому моменту уже распространился на лимфатические узлы. Через год звезда «Зачарованных» перенесла мастэктомию, а затем комплекс из лучевой и химиотерапии. Но в 2019 году болезнь вернулась, и актриса призналась, что у нее четвертая стадия онкологии.

В последние месяцы жизни знаменитость в своем подкасте делилась с поклонниками подробностями своего лечения и мыслями о предстоящей кончине, понимая, что ей вряд ли удастся победить болезнь. 13 июля Шеннен Доэрти ушла из жизни после девяти лет борьбы с раком молочной железы.

Ранее мы писали о том, что в Сети появились последние фото Шеннен Доэрти, сделанные за месяц до ее смерти.