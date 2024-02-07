Миллиардер Криштиану Роналду скромно отпраздновал свое 39-летие

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду решил отпраздновать 39-летие в кругу семьи. По мнению поклонников и СМИ, сделал он это очень скромно.

Спортсмен был в особенный день рядом с невестой моделью Джорджиной Родригес и их пятью детьми. Он поделился с фанатами в социальных сетях семейными фотографиями и рассказал, как его поздравили сыновья и дочери.

«Провел свой 39-й день рождения наилучшим образом: с семьей и обратно на тренировочную площадку. Спасибо всем за теплые сообщения», — поделился футболист.

Напомним, что семья Роналду переехала в Саудовскую Аравию, где Криштиану с января 2023 года выступает за команду «Аль-Наср». Несмотря на особенности местных законов, запрещающих неженатым мужчинам и женщинам жить под одной крышей, футбольной звезде удалось добиться разрешения на совместное проживание с матерью своих детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Кроме того, у Роналду есть сын Криштиану-младший, родившийся в 2010 году, и близнецы Ева и Матео, которых в 2017 году родила суррогатная мать. Родригес откровенно признавалась перед своими подписчиками, что любит своих пасынков и падчерицу так же, как и своих собственных детей.

Хотя Роналду уже сделал предложение своей возлюбленной, пара пока не организовала свадьбу. Нападающий «Аль-Наср» избегает комментариев эту тему, но подчеркивает, что счастлив с Джорджиной, и это для него главное.

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