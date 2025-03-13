Милли Бобби Браун заявила, что побреется налысо после рождения ребенка
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Американская актриса Милли Бобби Браун намерена обрить голову после рождения первого ребенка. Об этом пишет Radar Online.
Ранее она уже обрезала все свои локоны ради дебютной роли Одиннадцать в популярном сериале Netflix «Очень странные дела», который вышел в эфир в 2016 году, когда ей было 11 лет.
«Обычно я не думаю о волосах. Когда я их сбрила, теперь я поняла, что волосы не являются частью моей ауры», — приводит портал слова Браун.
Опыт обривания актриса считает «освобождающим» — и не скрывает, что посоветовала бы его другим.
«Это было действительно освобождающе, я бы посоветовала это любой девушке. Любой девушке… Может быть, я бы сбрила их прямо перед родами, потому что я думаю, что волосы — это такое испытание, с которым в любом случае приходится иметь дело. Я собираюсь воспитывать своего ребенка. Зачем возиться с моими волосами? И я думаю, что это освобождающий опыт», — говорила она.
Ранее мы писали о том, что актер Крис Пратт спас Милли Бобби Браун от позора из-за очень короткой юбки.