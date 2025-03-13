Милли Бобби Браун заявила, что побреется налысо после рождения ребенка

Американская актриса Милли Бобби Браун намерена обрить голову после рождения первого ребенка. Об этом пишет Radar Online.

Ранее она уже обрезала все свои локоны ради дебютной роли Одиннадцать в популярном сериале Netflix «Очень странные дела», который вышел в эфир в 2016 году, когда ей было 11 лет.

«Обычно я не думаю о волосах. Когда я их сбрила, теперь я поняла, что волосы не являются частью моей ауры», — приводит портал слова Браун.

Опыт обривания актриса считает «освобождающим» — и не скрывает, что посоветовала бы его другим.

«Это было действительно освобождающе, я бы посоветовала это любой девушке. Любой девушке… Может быть, я бы сбрила их прямо перед родами, потому что я думаю, что волосы — это такое испытание, с которым в любом случае приходится иметь дело. Я собираюсь воспитывать своего ребенка. Зачем возиться с моими волосами? И я думаю, что это освобождающий опыт», — говорила она.

Ранее мы писали о том, что актер Крис Пратт спас Милли Бобби Браун от позора из-за очень короткой юбки.