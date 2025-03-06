Крис Пратт спас Милли Бобби Браун от позора из-за очень короткой юбки

Американский актер Крис Пратт прикрыл нежные части тела своей коллеги Милли Бобби Браун от взглядов публики. Об этом сообщает Page Six.

Конфуз чуть не случился с юной актрисой на пресс-конференции, приуроченной к выходу фильма «Электрический штат». Браун пришла на нее в ультракороткой джинсовой юбке и долгое время сидела в кресле — а когда пришло время из него встать, поняла, что может ненароком оголить внутреннюю часть своих бедер.

Пратт тут же понял ситуацию и бросился на помощь — он поднялся из своего кресла, встал перед Браун и заслонил ее от взоров собравшихся в зале журналистов. Актриса, опершись на его руку, встала и поправила одежду так, чтобы прикрыть все необходимое.

Ранее мы писали о том, что фанаты не оценили новый стиль Браун — многие считают, что в свои 21 она из-за плохих стилистов выглядит на 40. Сама актриса все обвинения яростно отвергает.