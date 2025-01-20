Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время появились на публике с детьми: как выглядят сын и дочь звезд

Актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер были замечены на публике с детьми. Супруги с 10-летней дочерью Уайетт и 8-летним Димитрием появились в синагоге. Фото публикует Telegram-канал «Самые сливки».

Звезды посещали вместе с наследниками службу. Семья исповедует иудаизм. Мила была в черном свободном платье и коричневом пальто, а Эштон — в черных брюках, белой рубашке и сером пиджаке.

В Сети обсуждают, что подросшие дети актеров становятся очень похожи на родителей. Особенно пользователи отметили внешность Уайетт, появившейся на публике в синем платье. По мнению поклонников знаменитостей, она унаследовала красоту своей матери.