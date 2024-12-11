41-летняя актриса Мила Кунис в кожаных брюках посетила гала-обед в Лос-Анджелесе

Актриса Мила Кунис в широких кожаных брюках посетила гала-обед Академии кинематографических искусств и наук. 41-летняя знаменитость была в числе звездных гостей и восхитила поклонников своим видом. Фото публикует Page Six.

На традиционном мероприятии, которое состоялось 10 декабря в Лос-Анджелесе, было много представительниц прекрасного пола. Пришли: Ариана Гранде, которой прочат «Оскар» за роль в фильме «Злая», Селена Гомес, дважды номинированная на грядущий «Золотой глобус», Оливия Уайлд, Памела Андерсон, Кристен Белл, Мила Кунис, Галь Гадот и многие другие.

Обед состоялся при поддержке Chanel. Журналисты обратили внимание на наряды, которые выбрали для выхода в свет гостьи.

41-летняя Мила Кунис предпочла комфортный образ, состоящий из широких кожаных брюк, черного поло и полусапожек. Она дополнила образ черной сумочкой, распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

А 32-летняя певица Селена Гомес выбрала наряд от французского модного дома. На девушке было твидовое короткое платье с белым воротником, черные колготки и босоножки. Она также не стала собирать волосы и сделала красивый макияж.

На традиционном мероприятии звездные гости чествовали не только ведущих мировых кинематографистов, но и начинающих специалистов.

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