Между Беном Аффлеком и Дженнифер Гарнер после развода вновь вспыхнули чувства

Слухи о том, что американский актер Бен Аффлек воссоединился с экс-женой Дженнифер Гарнер, получают все больше подтверждений. По данным Radar Online, между ними вновь разгорелся огонь страсти.

Напомним — недавно бывших супругов заметили вместе на празднования 13-летия их совместного сына Сэмюля. В объективы папарацци попали в том числе нежные взаимодействия Аффлека и Гарнер — оскароносный режиссер приобнимал спутницу за талию, терся об нее и что-то ласково шептал ей на ухо.

«Бен и Джен выглядели так, будто они отлично провели время. Они хихикали, шутили и отлично проводили время. Даже видно, как меж них искры вспыхивают», — рассказали источники портала.

При этом знакомые пары задаются вопросом о том, какая судьба ждет Джона Миллера — нынешнего партнера Гарнер.

Ранее мы писали о том, что Миллер захотел отомстить возлюбленной за связь с Аффлеком.