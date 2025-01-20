Мэттью Макконахи впервые за несколько лет появился на публике с женой

Голливудский актер Мэттью Макконахи впервые за несколько лет вышел в свет со своей женой Камилой Алвес. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

55-летний артист и 41-летняя модель появились на церемонии вручения премии Joy Awards в Саудовской Аравии.

Для появления на ковровой дорожке звезда «Джентльменов» выбрал классический образ, который состоял из белой рубашки с черной бабочкой, серого брючного костюма и туфель. Супруга актера предстала перед объективами фотокамер в желтом платье на одно плечо, дополнив свой наряд массивными золотыми браслетами, кольцами и серьгами. Волосы и макияж Алвес были выполнены в мягких нейтральных тонах.

Мэттью Макконахи познакомился с будущей супругой в 2006 году. Помолвка состоялась 25 декабря 2011 года, а свадьба — 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас. У влюбленных трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи, сыновья Леви Алвес Макконахи и Ливингстон Алвес Макконахи.

Ранее стало известно, что актриса из «Игры престолов» Эмилия Кларк рассталась с диджеем Себастьяном Фоксом.