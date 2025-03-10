Мэттью Макконахи возобновил карьеру в кино

Голливудский актер Мэттью Макконахи приступил к своим первым съемкам в кино после перерыва в шесть лет. Об этом пишет издание Variety.

По информации источника, в первый съемочный день киноленты «Соперники Амазиа Кинга» 55-летний артист появился на площадке, поднял руку и спросил: «Кто-нибудь еще нервничает, кроме меня?».

Макконахи отметил, что не шутил, он действительно чувствовал себя неловко, возвращаясь на экран после шестилетнего отсутствия.

«Я вспомнил, что актерство для меня — это отдых, а под ним я подразумеваю, что когда я выступаю, то сосредотачиваюсь исключительно на этом», — заявил актер.

Знаменитость уточнил, что фильм режиссера Эндрю Паттерсона понравился ему оригинальностью и атмосферой.

«Эта группа людей на юго-востоке Оклахомы, где происходит действие фильма, знает конституцию, правила, по которым живут местные, и они не ищут одобрения со стороны остального мира и не добиваются его. Я их понимаю», — высказался Макконахи.

Премьерный показ «Соперников Амзиа Кинга» состоится на кинофестивале SXSW в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи впервые за несколько лет появился на публике с женой.