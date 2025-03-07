Мэтт Деймон отпустил бороду и усы и удивил прессу новым имиджем

Американский актер Мэтт Деймон изменил имидж. Звезда Голливуда решил отпустить бороду и длинные усы.

Папарацци The Daily Mail поймали Деймона в одном из греческих аэровокзалов – он приехал в страну для съемок в фильме «Одиссея», смело экранизации гомеровского эпоса, режиссером которого выступает Крис Нолан.

Как отмечает издание, актер выглядел «неузнаваемо». Чтобы выглядеть скромно и незаметно, он оделся в обычные джинсы и худи с молнией, а также использовал кепку и солнцезащитные очки.

В картине Нолана Деймон играет роль Одиссея, царя островка Итака. Пресса уже успела окрестить проект «мифическим боевиком». Основные съемки начались в прошлом месяце и, помимо Греции, проходят в Великобритании и Марокко и на Сицилии.

Бюджет «Одиссеи» составит 250 миллионов долларов, что сделает ее «самым дорогим фильмом» в карьере 54-летнего Нолана. Он уже вместе работал с Деймоном над фильмом «Оппенгеймер», который принес ему премию «Оскар».

Ранее мы писали о том, что Нолана посвятили в рыцари в Великобритании.