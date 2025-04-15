«Меня вышлют из страны»: режиссер фильма «Один дома 2» хочет вырезать сцену с Трампом

Режиссер Крис Коламбус признался, что хочет вырезать из фильма «Один дома 2» сцену, в которой появляется президент США Дональд Трамп. При этом кинематографист предполагает, что из-за этого его могут выслать из страны.

В интервью San Francisco Chronicle Крис рассказал, что никогда не любил эпизод с Трампом, однако не мог от него избавиться. Дело в том, что зрители хорошо восприняли появление политика в ленте на превью-показах. Однако теперь Коламбус жалеет, что послушал мнение других и не удалил эту сцену.

Режиссер культовой картины понимает — избавление от героя Трампа может привести к большим проблемам для него.

«Я не могу это сделать. Если я это сделаю, меня, скорее всего, вышлют из страны. Меня сочтут непригодным для жизни в Соединенных Штатах, и мне придется вернуться в Италию или куда-то еще», - заявил Коламбус.

К слову, Крис также опроверг, что уговаривал Трампа сняться в его фильме. Он заверил, что никогда не стал бы упрашивать не актера участвовать в работе над его проектом.

Ранее сын Дональда Трампа вышел в свет в часах Rolex за $50 тысяч.