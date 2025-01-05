«Меня поддерживают»: легенда «Звездных войн» рассказал о борьбе с шизофренией

35-летний актер Джек Ллойд, который наиболее известен по роли юного Энакина Скайуокера в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», признался, что страдает от шизофрении. По словам Ллойда, последние полтора года он проходил стационарное лечение в психиатрической клинике в Южной Калифорнии.

«Я чувствую себя очень хорошо. Теперь я могу продолжить лечение и дальше принимать лекарства. Все меня очень поддерживают», — цитирует актера портал Deadline.

О ментальных проблемах Ллойда было известно давно, однако диагноз он сам озвучил только сейчас. Ранее актер отмечал, что у него «нет времени на то, чтобы чувствовать себя неустойчивым».

Ранее актриса новой трилогии «Звездных войн» Дейзи Ридли рассказала, что страдает от болезни Грейвса.