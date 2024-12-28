«Меня не бросили»: Граймс раскрыла правду о разрыве с Илоном Маском

Канадская певица Граймс, несколько лет состоявшая в отношениях с бизнесменом Илоном Маском, рассказала правду о разрыве с ним. Сделать это ее побудила интернет-стычка с рэпером Азилией Бэнкс.

Все началось с поста в социальных сетях — один из пользователей опубликовал постер фильма «Злая: сказка о ведьме Запада» с прифотошопленными к нему Бэнкс и Граймс. «Ненавижу вспоминать, но вышло хорошо», — прокомментировала пост Граймс.

Это изображение стало отсылкой на давний конфликт между ней и Бэнкс. Последняя отреагировала на него более остро — она выдала огромную тираду о том, что Граймс чересчур долго спекулирует на тему расставания с Маском, который бросил ее и отнял у нее детей.

«Это просто забавная шутка. Я не пытаюсь изобразить тебя злодейкой. Меня не бросили. Это я ушла. Мой удивительный малыш спит в моей кровати рядом со мной. Ни о чем не жалею. Жизнь прекрасна настолько, насколько вы хотите ее видеть», — написала ей в ответ Граймс.

Неприязнь между Бэнкс и Граймс длится с 2018 года — тогда Граймс якобы пригласила рэпера в их с Маском дом для записи совместных треков, но в итоге не уделяла ей внимания. Граймс же обвиняла бизнесмена в употреблении запрещенных препаратов.

Впрочем, в прошлом году Маск и Граймс действительно конфликтовали из-за общего сына, мы писали об .этом.