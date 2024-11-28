«Дне дали понять, что я всего лишь тело»: актриса Ноэми Мерлан рассказала о домогательствах в детстве

Актриса Ноэми Мерлан рассказала, что в детстве столкнулась с домогательствами на работе. К юной звезде приставал фотограф, и это был далеко не единичный случай.

По признанию Мерлан, когда ее впервые стал домогаться мужчина, ей было совсем немного лет. А когда она попыталась об этом рассказать агентству, в котором работала, никто за нее не заступился.

«Я рано начала работать моделью — и тут же мне дали понять, что я всего лишь тело, что я должна держат рот закрытым, что я должна улыбаться и быть худой, еще худее, чем я есть. На первой же фотосессии меня домогался фотограф, хотя я была несовершеннолетней», - поделилась актриса с Газетой.Ru.

Домогательства в детстве сильно отразились на психологическом здоровье Ноэми. Она призналась, что начала взрослую жизнь с мыслями, что не принадлежит себе. Сложно было и в отношениях с мужчинами, так как она делала упор только на удовлетворение партнера.

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