Мексиканская фрик-блогер Mary M чуть не лишилась зрения после необычной процедуры

Мексиканская инфлюенсер Mary M, известная своим пристрастьем к модификациям тела, решилась на очередную операцию — тату на глазном яблоке — и чуть не лишилась зрения. Об этом сообщает Publimetro.

Сам процесс связан с высокими рисками, включая инфекции и полную слепоту. Фрик-блогер столкнулась с одним из осложнений. В время процедуры, а именно введения красителя, девушка почувствовала резкую жгучую боль, а когда чуть пришла в себя, осознала, что практически перестала видеть.

«Боль была неописуемой, на мгновение мне показалось, что я ослепну», — рассказывала блогер.

Mary M обратилась к врачам. Медикам удалось спасти глаз и сохранить его функциональность. Однако блогершу еще ждет долгий процесс реабилитации. Сама любительница экстремальный преображений теперь предупреждает подписчиков, что подобные эксперименты могут обернуться плачевными последствиями.

