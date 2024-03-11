Кейт Миддлтон ответила на обвинения в использовании фотошопа на снимке с детьми

Принцесса Кейт Миддлтон ответила на обвинения в использовании фотошопа на своем семейном снимке с детьми, размещенном в соцсетях. Она извинилась за то, что сама отредактировала фотографию.

10 марта принцесса Уэльская опубликовала фотографию, на которой она предстала вместе со своими детьми: 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи. На снимке они поздравили поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили ретушь. Они обратили внимание на измененное запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты. В ответ на это кадр был отозван ведущими мировыми СМИ, и в Сети начались обсуждения теорий заговора о местонахождении Кейт Миддлтон.

Жена принца Уильяма публично извинилась за использование фотошопа на снимке.

«Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела бы попросить прощения за неразбериху, которую вызвал наш семейный снимок, выложенный вчера. Я надеюсь, что все, кто отмечал праздник, хорошо провели День матери», — написала принцесса.

Напомним, что 16 января Кейт была госпитализирована в одну из лондонских клиник и прошла операцию в этот же день. По словам официальных представителей королевской семьи, это было запланированное хирургическое вмешательство. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома и не будет принимать участие в официальных мероприятиях в ближайшее время. Предполагается, что Кейт Миддлтон вернется к своим обязанностям не раньше Пасхи, которая будет отмечаться 31 марта.

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