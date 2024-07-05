Меган Маркл впервые за долгое время поучаствовала в развлекательном шоу

Герцогиня Сассекская завершила съемки авторского кулинарного шоу для стриминговой платформы Netflix. Об этом пишет The Daily Beast.

«Все прошло хорошо, и все готово», — рассказал информатор в Голливуде.

Консультант по связям с общественностью Марк Борковски отметил, что грядущий проект «может стать перезапуском чего-то нового и интересного» для 42-летней Маркл.

Меган Маркл и ее супруг, британский принц Гарри заключили соглашение с Netflix в 2020 году, его срок действия истекает в конце следущего года. Известно, что шоу будет посвящено не только кулинарии, но также домоводству и садоводству, как и закрывшийся блог Меган Маркл под названием Tig.

Актриса поучаствует в развлекательном шоу впервые за долгое время. В 2022 году на Netflix вышла документальная картина «Гарри и Меган», посвященная истории отношений знаменитой пары и раскрывающая причины их ссоры с британской королевской семьей.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл желают помириться с Кейт Миддлтон, а потом и с Уильямом.