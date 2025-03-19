Меган Маркл уличили во лжи о готовке детям домашних вафель

Жену принца Гарри Меган Маркл вновь попытались уличить в распространении лжи. На сей раз ее подписчики уверены, что она на самом деле не пекла детям вафли.

В понедельник герцогиня Сассекская опубликовала в социальных сетях видео, на котором она взбивает свежее зеленое тесто в миске, а затем выливает смесь в вафельницу с канавками, которые разделяют каждую вафлю на квадранты.

«Для детей», — подписала экс-актриса публикацию.

Однако внимательные пользователи Сети заметили, что, когда Маркл раскладывала еду для пятилетнего принца Арчи и трехлетней принцессы Лилибет, вафли были плоскими и не были похоже по форме на форму печки.

«Вообще-то ничего удивительного! Усилия, которые она вкладывает в постановку даже самых простых вещей, почти впечатляют. Представьте себе, что она прошла через все это только ради того, чтобы подделать вафлю — как будто она не может сдержаться», — написал один из комментаторов.

Сама Меган на обвинения никак не ответила.

Ранее мы писали о том, что жену принца публично высмеяла российская гимнастка Ляйсан Утяшева.