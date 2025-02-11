Меган Маркл решила запустить собственный «элитный» бренд еды и товаров для дома

Меган Маркл, супруга принца Гарри, решила представить свой собственный бренд элитных продуктов питания и товаров для дома. Открытие этого бизнеса должно быть приурочено к запуску нового шоу герцогини на платформе Netflix.

Об ассортименте ее продукции пока ничего не известно — ходят слухи, что она может производить джем, чай, кофе, обои, шампунь для домашних животных, оливковое масло и многое другое.

По данным The Daily Mail, первые стенды American Riviera Orchard — именно так будет называться бренд экс-актрисы — откроются в начале марта в двух крупнейших торговых центрах Америки: King of Prussia Mall в Филадельфии и гигантском Dallas Galleria в Далласе.

Ранее мы писали о том, что «кулинарное» шоу Маркл на Netflix на самом деле не будет иметь отношения к готовке. Британские СМИ сообщают, что в кадре Меган будет рассуждать о причинах приготовить пасту и давать советы по организации досуга для тех, кто стремится стать идеальной домохозяйкой. При этом появления Гарри на экране не ждут.