Меган Маркл посетила теннисный матч в наряде почти за три миллиона рублей

Известная актриса Меган Маркл посетила благотворительный теннисный матч, который состоялся в Лон-Анджелесе, в наряде почти за 3 миллиона рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

43-летняя жена принца Гарри появилась на турнире в бежевое мини-платье без рукавов из ассортимента итальянского бренда Giuliva Heritage, стоимость которого составляет 1050 фунтов стерлингов (примерно 129 394 рублей). Помимо этого, она взяла с собой на мероприятие небольшую коричневую сумку марки Caroline Herrera за 725 фунтов стерлингов (89 331 рублей) и примерила открытые туфли из коллекции Aquazzura за 620 фунтов стерлингов (76 399 рублей).

Свой образ Маркл предпочла дополнить солнцезащитными очками Ray-Ban за 92 фунта стерлингов (11 335 рублей) и ювелирными украшениями, среди которых оказались золотые часы Cartier стоимостью 21 400 фунтов стерлингов (2 637 196 рублей) и браслет из желтого золота той же марки за 7050 фунтов стерлингов (868 703 рублей).

Ранее стало известно, что Карл III и Кейт Миддлтон начали переговоры о возвращении принца Гарри в семью.