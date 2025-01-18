Меган Маркл получила предложение написать книгу в случае развода с принцем Гарри

За несколько лет до появления слухов о разладе в семье уехавших в США герцогов Сассекских бывшей актрисе Меган Маркл поступило предложение написать книгу о взаимоотношениях с британской королевской семьей. При этом издательство готово было сотрудничать только в случае официального расставания Меган с принцем Гарри.

Как сообщил источник Vanity Fair, рукопись должна была затрагивать исключительно период жизни Маркл после встречи с принцем Гарри. Ее брак с продюсером Тревором Энгельсоном и актерская карьера издательство не интересовало.

При этом знакомые герцогини Сассекской заверили, что никакого предложения она не получала.

«Если бы это хоть в какой-то степени было правдой, к ней бы обратились», — цитирует знакомого Меган Маркл Daily Mail.

Напомним, слухи о расставании пары стали появляться в 2024 году, так как Гарри все чаще видели на публичных мероприятиях в одиночестве. Кроме того, он стал часто летать на родину в Великобританию и даже присмотрел себе там дом для встреч с друзьями.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. У супругов двое детей — 5-летний сын Арчи и 3-летняя дочь Лилибет. В 2020 году герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей, разорвали связь с семьей и уехали в США.

Ранее принц Гарри впервые решил ответить на слухи о разводе с Меган Маркл. Он заявил, что они не соответствуют действительности. И если бы они с женой каждый раз расставались, когда про это пишут СМИ, то, по его словам, было бы уже больше десятка бракоразводных процессов.