Меган Маркл показала лицо дочери Лилибет в день ее четырехлетия
© SUZANNE CORDEIRO/AFP/East News
Меган Маркл поделилась кадрами с дочерью Лилибет в день ее рождения. 4 июня семья герцогов Сассекских отметила четырехлетие наследницы.
На одном из снимков Меган, только что ставшая матерью, нежно обнимает новорожденную Лилибет, укутанную в светлый плед. Другой снимок сделан уже в наши дни: герцогиня с дочерью позировали на берегу живописного водоема. Женщина была в свободной льняной рубашке, а ее дочь в летнем платье.
Маркл посвятила имениннице пост в соцсетях.
«С днем рождения, наша прекрасная девочка! В этот день четыре года назад она появилась в нашей жизни — и каждый день благодаря этому все ярче и лучше. Спасибо всем, кто посылает любовь и празднует ее особенный день!» — написала жена принца Гарри.
Комментарии к посту закрыты — супруги сознательно ограждают детей от негатива в соцсетях.
Напомним, что кроме Лилибет у супругов есть еще сын Арчи, который родился в 2019 году. Девочка же получила свое имя в честь королевы Елизаветы II, у которой было детское прозвище Лилибет.
Несмотря на отдаление семьи от монархии, дети сохранили титулы принца и принцессы после того, как Карл III стал королем. Сейчас семья живет в Монтесито.
Ранее мы писали о том, что Меган Маркл закрыла бизнес по продаже чая, чтобы не раздражать покупателей.