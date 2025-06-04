Меган Маркл показала лицо дочери Лилибет в день ее четырехлетия

«С днем рождения, наша прекрасная девочка! В этот день четыре года назад она появилась в нашей жизни — и каждый день благодаря этому все ярче и лучше. Спасибо всем, кто посылает любовь и празднует ее особенный день!» — написала жена принца Гарри.

Комментарии к посту закрыты — супруги сознательно ограждают детей от негатива в соцсетях.

Напомним, что кроме Лилибет у супругов есть еще сын Арчи, который родился в 2019 году. Девочка же получила свое имя в честь королевы Елизаветы II, у которой было детское прозвище Лилибет.

Несмотря на отдаление семьи от монархии, дети сохранили титулы принца и принцессы после того, как Карл III стал королем. Сейчас семья живет в Монтесито.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл закрыла бизнес по продаже чая, чтобы не раздражать покупателей.