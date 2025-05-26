Меган Маркл нарядила дочь в костюм пчеловода и нарвалась на критику

Меган Маркл показала дочь Лилибет в костюме для пчеловодства и нарвалась на критику. 43-летнюю женщину обвинили в копировании Кейт Миддлтон.

Герцогиня Сассекская поделилась трогательным видео, на котором она вместе с 3-летней дочерью Лилибет занимается пчеловодством. Они обе были в специальных защитных костюмах. Хотя лица детей супруги традиционно скрывают от публики, в одном из моментов можно мельком увидеть лицо маленькой Лилибет, когда она поворачивается к матери.

Этот пост появился в аккаунте Меган, который она использует для продвижения своего бренда American Riviera Orchard. С момента создания этого профиля поклонники стали чаще видеть неофициальные семейные кадры с принцем Гарри и их детьми — Арчи и Лилибет.