Дрю Бэрримор пошутила про принца Гарри и заставила его жену покраснеть
© The Drew Barrymore Show / Paramo/Ferrari Press/East News
Американская актриса Дрю Бэрримор сделала неоднозначный комментарий в адрес принца Гарри и заставила Меган Маркл, его супругу, изрядно покраснеть. Об этом пишет Page Six.
Замечание Бэрримор прозвучало в эфире ее собственного шоу, который посетила звездная чета.
«Каждый раз, когда я встречаю кого-то, кто знает вас, ребята… а это разные люди из разных слоев общества, они говорят: «Они так горячи вместе», — сказала Бэрримор.
На этих словах Маркл стыдливо прикрыла лицо руками.
Ранее мы писали о том, что Меган Маркл отпраздновала выход своего с треском провалившегося кулинарного шоу от Netflix. За несколько часов оно попало в рейтинг лучших в США, однако было разгромно раскритиковано специалистами и обозревателями.