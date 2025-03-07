Дрю Бэрримор пошутила про принца Гарри и заставила его жену покраснеть

Американская актриса Дрю Бэрримор сделала неоднозначный комментарий в адрес принца Гарри и заставила Меган Маркл, его супругу, изрядно покраснеть. Об этом пишет Page Six.

Замечание Бэрримор прозвучало в эфире ее собственного шоу, который посетила звездная чета.

«Каждый раз, когда я встречаю кого-то, кто знает вас, ребята… а это разные люди из разных слоев общества, они говорят: «Они так горячи вместе», — сказала Бэрримор.

На этих словах Маркл стыдливо прикрыла лицо руками.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл отпраздновала выход своего с треском провалившегося кулинарного шоу от Netflix. За несколько часов оно попало в рейтинг лучших в США, однако было разгромно раскритиковано специалистами и обозревателями.