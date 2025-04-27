«Сожалеют об отсутствии связи с семьей»: принц Гарри и Меган Маркл намерены вернуться в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл хотят вернуться в Великобританию вместе с детьми. Пара сожалеет о разрыве связей с членами королевской семьи. Об этом пишет Life&Style со ссылкой на инсайдера из окружения супругов.

«Гарри все еще пытается решить вопросы безопасности, чтобы его дети могли отправиться в Великобританию. Он и Меган действительно хотят провести некоторое время на его родине», — заявил источник.

Собеседник издания добавил, что принц Гарри и Меган Маркл не желают возвращаться к прежнему образу жизни, но жалеют об испорченных отношениях с королевской семьей и разрыве связи с Англией.

«Она и Гарри не скучают по чопорной пышности и великолепию королевской жизни, но они сожалеют об отсутствии близкой связи с родственниками и Англией. Медленно, но верно они работают над воссоединением с королевской семьей», — отметил инсайдер.

Что касается принца Уильяма и Кейт Миддлтон, то старший брат принца Гарри «пока воздерживается» от примирения из-за «проблем с доверием», а принцесса Уэльская «готова» забыть конфликт. Несмотря на все препятствия, источник уверен, что семья воссоединится: «Главный вопрос в том, произойдет ли это раньше или позже».

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году, у пары есть 5-летний сын Арчи и 3-летняя дочь Лилибет. В 2020 году младший брат принца Уильяма оказался в центре скандала, когда вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом герцог Сассекский испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям хочет лишить брата Гарри и его Меган Маркл королевских титулов.