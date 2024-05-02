Меган Маркл и семья отвернулись от принца Гарри: останется один в важный день

Меган Маркл и королевская семья отказались поддержать принца Гарри на службе в Лондоне. 8 мая герцог Сассекский намерен присутствовать на службе в Соборе Святого Павла, посвященной десятилетию Invictus Games.

Этот визит, хоть и обещал быть торжественным, станет для мужчины одним из самых одиноких. Ближайшие родственники решили отвернуться от герцога. Официальный представитель принца предварительно заявил, что Меган Маркл тоже не сопровождает его.

Понять решение бывшей актрисы можно. В Лондоне слишком много близких родственников Гарри, с которыми он и его супруга имели напряженные отношения в последние годы. Фанаты уверены, что Меган не хотелось бы столкнуться лицом к лицу с принцем Уильямом.

Оказалось, что в такой торжественный день Гарри оставят все. Известно, что никто из старших членов британской королевской семьи не собирается прийти и поддержать его в Соборе Святого Павла.

«Жалко принца Гарри. Пишут, что никто из Королевской Семьи не придет на службу в собор Святого Павла 8 мая. Меган тоже не поедет, получается, что в такой важный торжественный день он будет совсем один. Может, хоть кто-нибудь из кузенов придет», — пишет Telegram-канал «Виндзоры».

Напомним, что Invictus Games, или «Игры непокоренных», являются международным благотворительным проектом, инициированным принцем Гарри и созданным для раненых, больных и пострадавших военнослужащих и ветеранов. Ранее принца поддерживали принц Уильям и Кейт Миддлтон, но теперь эти времена остались в прошлом. И это не только из-за болезни принцессы Уэльской. В настоящее время сложно представить Кейт, Гарри и Уильяма вместе из-за их серьезных разногласий, вызванных поведением Меган Маркл.

Тем временем известно, что сразу после официальной поездки в Лондон принц Гарри отправится в Нигерию, где его уже будет поддерживать его жена. По приглашению начальника местного штаба обороны они вместе посетят торжественный прием и встретятся с военными.

При этом поездка семьи не станет типичным Королевским туром, ведь главной темой их встреч в Нигерии станет только Invictus Games. Это единственный значимый проект, которым занимается Гарри после разрыва с родными.

Ранее мы писали о том, что 39-летний принц Гарри официально назвал США новым местом жительства.