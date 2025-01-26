Меган Маркл будет в ярости: Кейт Миддлтон получила неожиданное выгодное предложение

Кейт Миддлтон получила неожиданное предложение, от которого сложно отказаться. По информации источников, к принцессе Уэльской лично обратилась главный редактор Vogue, поскольку хочет разместить ее фото на обложках журнала по всему миру. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждается, к Кейт Миддлтон обратилась главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Самая влиятельная женщина в модной индустрии предложила жене принца Уильяма появиться на обложках журнала по всему миру. При этом принцесса Уэльская сама сможет выбрать фотографа, одежду для съемки и решить, давать ли изданию интервью.

Примечательно, что супруга принца Уильяма уже украшала обложку Vogue в июне 2016 года в честь 100-летнего юбилея британской версии журнала.

«Кейт прошла долгий путь с той первой обложки. Она не просто мировая икона моды — ее храбрая борьба с раком и воспитание троих маленьких детей на глазах у общественности делают ее примером для миллионов. Ее история могла бы вдохновить многих женщин, проходящих через то же, что и она. Она может выбрать, на обложках журналов каких стран появиться, но Великобритания и США обязательны», — заявил собеседник издания.

Не исключено, что данная новость может задеть Меган Маркл, которая однажды имела опыт работы с Vogue. В сентябре 2019 года жена принца Гарри стала приглашенным редактором британской версии журнала. Уже через год пара отказалась от королевских обязанностей и разорвала связь с Великобританией, переехав в США. Теперь герцогиня Сассекская может только мечтать о появлении на обложке модного издания.

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре принцесса Уэльская заявила, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл предложили написать книгу в случае развода с принцем Гарри.