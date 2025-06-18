Меган Фокс и Machine Gun Kelly показали кадры с дочерью и раскрыли ее имя
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Актриса Меган Фокс и Machine Gun Kelly назвали дочь Сагой Блэйд Фокс-Бэйкер. Музыкант поделился трогательным моментом соцсетях. На кадрах он пел колыбельную на укулеле для малышки. Ее лицо было скрыто, видна была только люлька.
В подписи к видео рэпер раскрыл имя девочки и поблагодарил Фокс за их общую дочь:
«Сага Блейд Фокс-Бэйкер. Спасибо за лучший подарок, Меган Фокс», — написал мужчина.
Напомним, что в декабре 2024 года СМИ сообщали о разрыве пары. По данным TMZ, причиной стало то, что актриса обнаружила в телефоне Колсона (настоящее имя MGK) нечто, что заставило ее уехать прямо во время совместного отпуска. Однако позже стало известно, что они помирились. Источник Us Weekly рассказал, что рэпер активно поддерживал Фокс во время беременности.
О рождении дочери Меган объявила 28 марта, но тогда не стала раскрывать имя и показывать лицо ребенка. Теперь же рэпер сам поделился этими подробностями.
Ранее мы писали о том, что дочь Брюса Уиллиса оставила ему трогательное послание в День отца.