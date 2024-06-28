«Медленно»: муж потерявшей память принцессы Анны рассказал о ее самочувствии

Муж потерявшей память принцессы Анны рассказал о ее самочувствии. Напомним, что сестра короля Карла III была госпитализирована 22 июня после инцидента с лошадьми. Подробности сообщает HELLO!.

Супруг Ее Величества сообщил, что Анна продолжается находиться в больнице после несчастного случая. По его словам, она «медленно выздоравливает», а на вопрос о выписке отвечает, что «выпишут, когда она будет готова». Медики опасаются за 73-летнюю пациентку, которая пока даже не может вспомнить, что именно с ней случилось. Она получила сотрясение мозга.

При этом все дела принцессы пришлось отложить. А ведь она должна была 27 июня вылететь в Канаду с рабочим визитом. Отмечается, что она брала на себя обязанности Кейт Миддлтон, которая лечится от рака.

СМИ пишут, что в травмах Анны виноваты лошади. Они находились рядом с ней в момент случившегося, возможно, кто-то мог ударить женщину копытами в голову. Ранее у принцессы тоже были травмы от животных, так как она участвовала в соревнованиях и даже в Олимпийских Играх.

Ранее мы писали о том, как Кейт Миддлтон пыталась скрыть последствия химиотерапии. Оказалось, что принцесса Уэльская более двух часов готовилась к недавнему выходу в свет. Ей пришлось надеть парик и даже нарастить брови.