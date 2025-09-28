Мать Селены Гомес затаила обиду на дочь из-за свадьбы

Мать Селены Гомес обиделась на дочь из-за запрета вести ее к алтарю. Об этом сообщает Daily Mail.

27 сентября певица Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Свадьба не обошлась без скандалов — недовольной торжеством осталась мать Гомес. Инсайдеры сообщили, что Мэнди Тифи рассчитывала проводить дочь к алтарю, однако эта роль досталась дедушке певицы.

«Мать Селены и её отчим Брайан были буквально убиты горем из-за того, что она не выбрала свою мать, чтобы та вела её к алтарю», — рассказал источник.

При этом именно Тифи познакомила дочь с Бланко. Инсайдер рассказал, что Гомес выбрала для сопровождения дедушку сразу после того, как Бланко сделал ей предложение и ее мать об этом знала. Она рассчитывала, что в последний момент дочь изменит свое решение.

