Мать Майкла Джексона за 15 лет получила 55 млн долларов из наследства певца

Мать певца Майкла Джексона Кэтрин за почти 15 лет получила более 55 млн долларов из наследства исполнителя. Это стало известно после того, как внук подал в суд на нее, пытаясь запретить тратить деньги из наследства на другую судебную тяжбу.

Подробности приводит сайт TMZ.

После смерти Джексона в 2009 году его мать стала ежемесячно получать пособие, которое составляет более 160 тыс. долларов. Пособия и другие выплаты - это 33 млн долларов из всей суммы.

С 2009 года более 15 млн долларов было потрачено на покупку и улучшение дома Кэтрин, оплату транспорта, услуг садовника, повара и охраны.

Известно, что мать Джексона подала апелляцию в попытке оспорить коммерческую сделку. Предположительно, речь идет о продаже известной компании половины музыкального каталога певца. Мать и сын певца до недавнего сражались вместе против этой сделки, но суд встал на сторону истцов.

Внук подал на бабушку в суд, чтобы показать – она может оплачивать адвокатов не из средств наследства. Ранее мы писали об этом подробнее.