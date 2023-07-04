Долгие объятия и поцелуи: Энрике Иглесиаса сняли на видео с новой девушкой, похожей на Анну Курникову

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал пикантное видео в соцсетях. Артиста сняли за жаркими объятиями и поцелуями с девушкой, похожей на теннисистку Анну Курникову.

Во время гастролей в Румынию Иглесиас спустился к поклонникам. Отчаянная фанатка буквально вцепилась в исполнителя, притянув его к себе. Девушка начала целовать музыканта.

Примечательно, что сам артист не сопротивлялся: Иглесиас также обнял девушку и поцеловал в щеку. Они стояли обнявшись некоторое время.

В комментариях под видео многие подписчицы признались ему в любви. Девушки писали, что без ума от Иглесиаса.

Ранее стало известно, что певец временно расстанется с семьей – артист уедет в концертный тур. 41-летняя Курникова одна останется с тремя детьми.

В последнее время пару окружали слухи о неверности музыканта. Это связано с распространившимся видео, на котором Иглесиас целует в губы незнакомку, выбежавшую на сцену во время концерта.