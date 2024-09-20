Мать Честера Беннингтона рассказала, что ее сыну угрожали в Linkin Park

Мать вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона Сьюзан Юбэнкс рассказала, что второй участник группы Майк Шинода якобы угрожал заменить ее сына девушкой. Ее слова приводит издание Rolling Stone.

Приглашение в Linkin Park новой вокалистки Эмили Армстронг назвала предательством.

«Они отчаянно стараются стереть прошлое. Армстронг поет песни моего сына, это шок», — поделилась она.

Как призналась Юбэнкс, Шинода якобы давно угрожал Честеру заменить его солисткой, поскольку с женским голосом его композиции звучат лучше.

Рок-группа Linkin Park воссоединилась через семь лет после смерти солиста Честера Беннингтоном. Первое выступление обновленного коллектива состоялось 5 сентября.

Напомним, что Честер Беннингтон покончил с собой. Об этом стало известно 20 июля 2017 года. После этого коллектив взял паузу, но не стал объявлять о распаде.

Ранее сын Честера Беннингтона также раскритиковал новую солистку Linkin Park. Наследник музыканта назвал приглашение новой вокалистки предательством и отметил, что многие поклонники согласны с ним и разочарованы, что песни его отца будут звучать по-другому.