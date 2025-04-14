Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за поездку на шоу в Нью-Йорке в кортеже из четырех машин. Папарацци назвали такие меры безопасности «абсолютно ненормальными и чрезмерными».

Об этом пишет издание Page Six.

По его информации, 43-летняя Маркл посетила бродвейское шоу «Цыганка» в минувший четверг. Герцогиня приехала на трех внедорожниках и с полицейской машиной без опознавательных знаков.

Меган находилась в одном из внедорожников, другие были пустыми – машины могли использовать, чтобы отвлечь внимание журналистов.

Инсайдер рассказал, что звезды первой величины – Ким Кардашьян, Бейонсе, Рианна – обычно ездят на одной машине и без полицейского сопровождения. Маркл, считает он, «перегибает палку».

Мужа в тот день не было рядом – принц Гарри посещал Украину. Также издание напоминает, что ранее супруги жаловались, будто не чувствуют себя в безопасности в Нью-Йорке.

Недавно Маркл делилась, что столкнулась с послеродовой преэклампсией после появления второго ребенка. Заболевание может привести к судорогам и смерти.