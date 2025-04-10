Меган Маркл рассказала, что столкнулась с «редким и страшным» диагнозом

Супруга принца Гарри Меган Маркл раскрыла тяжелый диагноз, который ей поставили после рождения второго ребенка. Об этом сообщает CNN.

В первом выпуске подкаста «Исповедь предпринимательницы» герцогиня Сассекская призналась, что столкнулась с послеродовой преэклампсией.

Бывшая актриса назвала этот диагноз «редким и страшным», уточнив, что он несет угрозу для жизни родительницы. Послеродовая преэклампсия может развиться в течение шести недель после родов.

Преэклампсия — это состояние, влияющее на артериальное давление и встречающееся у 5−8% беременных. Среди симптомов: головная боль, отеки, затрудненное дыхание, проблемы со зрением, боль в животе, тошнота. Преэклампсия может привести к судорогам и даже смерти.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Через два года пара отказалась от королевских обязанностей и переехала на родину бывшей актрисы в Лос-Анджелес. Супруги воспитывают двоих детей: сына Арчи и дочь Лилибет.

Ранее принц Гарри назвал причину своего отъезда из Великобритании и отстранения от королевских обязанностей.