Марк Цукерберг снялся в худи с именем Ким Кардашьян и удивил фанатов

Миллиардер уточнил, что это самая подходящая толстовка.

«Мне нравится!» – отреагировала на публикацию Ким Кардашьян.

Подписчики согласились с мнением телезвезды, подчеркнув, что фото получилось действительно забавным.

«Довольно симпатичное худи», «Мои идеалы, продолжайте так улыбаться», – писали юзеры.

Некоторые из пользователей предположили, что жест Цукерберга отсылает к учебе Кардашьян на адвоката.

Напомним, Ким Кардашьян на протяжении многих лет изучала юриспруденцию. В 2021 году ей удалось сдать экзамен после многочисленных провалов. Модель рассказывала, что это был трудный путь, но она с ним справилась.

Ранее сообщалось, что женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа.