ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 февраля 2025, 16:16
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Марк Цукерберг снялся в худи с именем Ким Кардашьян и удивил фанатов

Медиамагнат Марк Цукерберг выложил фото в худи с именем Ким Кардашьян.
Марк Цукерберг снялся в худи с именем Ким Кардашьян и удивил фанатов

© JULIA DEMAREE NIKHINSON/AFP/East News

Основатель и глава Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг снялся в худи с надписью «Kim – my lawyer» (Ким – мой адвокат – прим. «Страсти»). Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Марк Цукерберг снялся в худи с именем Ким Кардашьян и удивил фанатов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Миллиардер уточнил, что это самая подходящая толстовка.

«Мне нравится!» – отреагировала на публикацию Ким Кардашьян.

Подписчики согласились с мнением телезвезды, подчеркнув, что фото получилось действительно забавным.

«Довольно симпатичное худи», «Мои идеалы, продолжайте так улыбаться», – писали юзеры.

Некоторые из пользователей предположили, что жест Цукерберга отсылает к учебе Кардашьян на адвоката.

Напомним, Ким Кардашьян на протяжении многих лет изучала юриспруденцию. В 2021 году ей удалось сдать экзамен после многочисленных провалов. Модель рассказывала, что это был трудный путь, но она с ним справилась.

Ранее сообщалось, что женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Марк Цукерберг
Ким Кардашьян
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