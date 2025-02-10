Марк Цукерберг снялся в худи с именем Ким Кардашьян и удивил фанатов
© JULIA DEMAREE NIKHINSON/AFP/East News
Основатель и глава Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг снялся в худи с надписью «Kim – my lawyer» (Ким – мой адвокат – прим. «Страсти»). Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.
Миллиардер уточнил, что это самая подходящая толстовка.
«Мне нравится!» – отреагировала на публикацию Ким Кардашьян.
Подписчики согласились с мнением телезвезды, подчеркнув, что фото получилось действительно забавным.
«Довольно симпатичное худи», «Мои идеалы, продолжайте так улыбаться», – писали юзеры.
Некоторые из пользователей предположили, что жест Цукерберга отсылает к учебе Кардашьян на адвоката.
Напомним, Ким Кардашьян на протяжении многих лет изучала юриспруденцию. В 2021 году ей удалось сдать экзамен после многочисленных провалов. Модель рассказывала, что это был трудный путь, но она с ним справилась.
Ранее сообщалось, что женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа.