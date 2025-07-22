«Мама умерла от депрессии»: звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун впервые высказалась о личной трагедии

Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун нашла в себе силы прокомментировать смерть 92-летней матери, скончавшейся еще в мае. В личном блоге актриса опубликовала совместное фото с родным человеком и заявила, что она не справилась с депрессией.

8 мая Шэрон Стоун сообщила о личной трагедии — в возрасте 92 лет ушла из жизни ее мать Дороти Мэри Стоун. Два месяца артистка никак не комментировала трагедию и только сейчас решилась прервать молчание и рассказать о своей боли. Звезда «Основного инстинкта» поделилась в соцсети совместным кадром с родительницей, на котором они сидели рядом и выглядели счастливым. Актриса раскрыла, что ее мама умерла от последствий депрессии.

«Моя веселая и сложная мама умерла. Это результат последней депрессии, давайте не будем повторять это. Давайте защищать и заботиться. Она скончалась два месяца назад. Я только сейчас это осознала. Спасибо за ваши соболезнования», — высказалась Шэрон Стоун.

Напомним, весной артистка опубликовала в личном блоге фото родителей и сообщила о смерти матери: «Это были они. Прекрасная пара. На крыльях ангелов». Отец Шэрон Стоун скончался в 2009 году в возрасте 79 лет от рака и осложнений болезни Паркинсона. Мать знаменитости перенесла два инсульта, после чего у нее начались проблемы со здоровьем. Зимой этого года Дороти Мэри Стоун была госпитализирована после падения.

Примечательно, что и сама актриса однажды едва не умерла от инсульта. В 2001 году Шэрон Стоун перенесла девятидневное кровоизлияние в мозг. По ее словам, восстановление заняло не один год. Из-за последствий инсульта у артистки ухудшилась память.

Ранее актриса Кейт Бекинсейл сообщила о смерти матери после двухлетней борьбы с раком.