Мама русской девушки Джонни Деппа сбежала из дома из-за романа дочери и сказала одну фразу

Маме русской девушки актера Джонни Деппа пришлось сбежать из дома из-за романа дочери. Как сообщает Kp.ru, женщину атаковали журналисты, поэтому она больше не смогла жить в квартире.

Напомним, что не так давно в ряде СМИ появилась информация об отношениях голливудской звезды с 26-летней моделью из Екатеринбурга Юлией Власовой. Их фото в обнимку облетели соцсети, а сама девушка намекала на любовную связь с 61-летним Деппом. Как оказалось, из-за этого пострадали близкие красавицы.

«Мы познакомились в 2021 году на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Джонни – интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным», – рассказывала Юлия, которая 14 лет назад переехала в Чехию.

В декабре этого года девушка вернулась в Екатеринбург, но где живет – неизвестно. Журналисты узнали, что ее мать уехала из квартиры, где жила с дочерью, еще в начале осени.

«Ну, Юлька наша прославилась, конечно! Встречается с кем надо, молодец – девчонка. Вот только после новостей о ее романе и всех слухов, которые за этим последовали, ее маму атаковали журналисты. Поэтому ей пришлось отсюда сбежать», – поделились соседи.

Другая соседка рассказала, что родительница складывала вещи и мебель в грузовую машину, а перед этим говорила фразу: «Не верьте никому!».

Мама игнорировала журналистов, не открывала двери и не отвечала на звонки. Юлия тоже скрывает личную жизнь, хоть недавно и намекнула, что собирается выйти замуж. Она рассказала о помолвке.