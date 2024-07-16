Мама или папа: сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма пришлось сделать непростой выбор

Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон пришлось выбирать между отцом и матерью. Джордж должен был определиться, хочет ли он побывать на мужском финале Уимблдона или поехать в Германию на финал чемпионата Европы по футболу. Дело в том, что наследник любит оба вида спорта. Об этом сообщает издание Express.

Напомним, что на днях прошли громкие спортивные события. В Германии состоялся футбольный чемпионат, на стадионе встретились команды Англии и Испании. Туда отправился принц Уильям.

Несмотря на то, что Джордж обожает и теннис, он отправился с отцом посмотреть матч. Они выбрали для посещения мероприятия классические костюмы и галстуки в полоску. Они громко поддерживали сборную Англии, но она уступила Испании со счетом 1:2.

Кейт Миддлтон в минувшие выходные побывала на мужском финале одного из главных теннисных турниров Уимблдон. Принцесса появилась там в прекрасном расположении духа и ярком платьем. Ее встретили овациями, зная, как тяжело приходится принцессе бороться с онкологическим заболеванием. Этот выход стал вторым по счету после объявления о проблемах со здоровьем.

Но Миддлтон выглядела хорошо и даже вручила трофей победителю – им стал Карлос Алькарас. Новак Джокович стал вторым.

Ранее мы писали о том, что больная раком Кейт Миддлтон подала тревожный знак о своем состоянии на Уимблдоне.