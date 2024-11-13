Мама актера Арми Хаммера подарила сыну на 38-летие вазэктомию

Мама актера Арми Хаммера сделала сыну необычный подарок на день рождения. Дрю Энн Мобли оплатила ему вазэктомию. Об этом сообщает People.

По словам женщины, она позвонила сыну и спросила, что именно он хочет получить на 38-летие. Он не смог дать ответ, и тогда Дрю взяла инициативу в свои руки.

«И я сказала: „Отлично, тогда я подарю тебе вазэктомию“», — рассказала мама звезды.

В итоге Арми все-таки согласился на процедуру. Отметим, что она предполагает перевязку или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин, а это значит, что актер больше не сможет иметь детей.

К слову, Хаммер является отцом девятилетней дочери Харпер и семилетнего сына Форда.

Напомним, что актер сейчас переживает непростой период жизни. Сразу несколько девушек обвинили его в насилии и странных наклонностях, в их числе садизм и каннибализм. Но несмотря на это, Арми продолжает публичную деятельность, выходит в свет и не завершает карьеру в Голливуде.

Ранее актер Арми Хаммер продал автомобиль из-за проблем с деньгами.