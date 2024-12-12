«Малышка, ты достойна этого!»: певица Селена Гомес получила предложение руки и сердца от бойфренда

32-летняя Селена Гомес вновь обрела счастье в личной жизни после тяжелого разрыва с Джастином Бибером. Бойфренд певицы Бенни Бланко сделал ей предложение руки и сердца.

О радостном событии Гомес рассказала в социальных сетях, опубликовав романтичные фото с возлюбленным. На снимках 36-летний Бенни обнимает и целует невесту, а она показывает на камеру помолвочное кольцо.

«Вечность начинается сейчас», — подписала снимок Селена.

Бойфренд артистки подарил ей кольцо с огромным бриллиантом вытянутой формы. Кольцо звезда показала подписчикам, не скрывая большой радости, которая виднеется на ее лице.

«Малышка, ты достойна этого!»; «О Боже, мне не верится!»; «Какие вы красивые и счастливые!»; «Пусть ваша семейная жизнь будет безоблачной!»; - пишут фанаты артистки.

Некоторые поклонники артистки критиковали Бенни за внешности и называли его не подходящей парой для Селены. Также хейтеры звезды упрекали Селену в том, что у нее нет чувств к бойфренду, и звезда якобы просто хочет забыть Джастина Бибера.

С рэпером Селена встречалась с 2010 года. Пара то сходилась, то расходилась и рассталась окончательно только в 2018 году.

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