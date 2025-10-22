«Малоизвестный древний закон»: почему Карл III не сможет выселить принца Эндрю из королевского особняка

Эксперты в области права заявили, что король Великобритании Карл III с большой долей вероятности не сможет выселить своего младшего брата Эндрю и его супругу Сару Фергюсон из особняка в Роял-Лодж. Любая попытка может оказаться «пустой тратой времени», сообщили юристы изданию Daily Mail.

Эндрю и Сара с 2003 года живут в 30-комнатном особняке в Большом Виндзорском парке. Принц заплатил 1 миллион фунтов стерлингов за аренду, которая продлится до 2078 года. По словам ведущего юриста по недвижимости Майка Хэнсома, добиться того, чтобы пару выселили из особняка площадью 96 акров, будет невозможно.

«Любая попытка выселить Эндрю будет пустой тратой времени, поскольку он купил дом по договору аренды на 75 лет и, следовательно, по закону имеет право проживать в нем до 2078 года», — объяснил эксперт.

Герцог Йоркский может съехать либо после обоюдного согласия с монархом, либо в случае нарушения им условий договора аренды, добавляет Хэнсом. Однако последнее маловероятно, считает он.

Эксперт по недвижимости Генри Шервуд подтверждает, что королю вряд ли удастся заставить Эндрю уехать против собственной воли. Если только королевские юристы смогут найти закон, дающий старшим членам королевской семьи право выселить его.

«У него есть договор аренды, но это договоренность о символической плате, обычно всего 1 фунт стерлингов. Так что можно сказать, что он платит за дом. Если в договоре нет положений о расторжении, то он действителен в течение всего срока, и его нельзя выселить. Однако они могут найти какой-нибудь малоизвестный древний закон, который гласит, что это возможно только для членов королевской семьи», — отметил Шервуд.

Ранее мы писали, что король Великобритании Карл III может исключить принца Эндрю из Ордена Подвязки.