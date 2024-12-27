Маленькая копия: как выглядит подросшая внучка тяжелобольного Брюса Уиллиса
© MEHDI FEDOUACH / AFP / East News
Дочь актера Брюса Уиллиса Румер снялась с подросшей внучкой голливудской звезды. В Сети поклонники «крепкого орешка» отметили, что Луэтта очень похожа на звездного дедушку и является его маленькой копией.
В 2023 году Деми Мур и Брюс Уиллис стали бабушкой и дедушкой. В их семье появилась еще одна девочка — у актера пять дочерей. Румер с рождения малышки не скрывала ее. Она часто делится снимками с ней и недавно показала новую фотосессию, устроенную, когда Луэтта резвилась на улице.
«Такая забавная», «На Брюса похожа», - отметили пользователи Сети.
Когда девочка только родилась, близкие Брюса делились, что он был очень рад. Несмотря на то, что уже несколько лет он страдает из-за деменции, он узнает членов семьи и старается жить полной жизнью. Сейчас его состояние стабильно. Жена актера рассказывала, что улучшений нет, но и с ухудшениями они пока не сталкиваются.
Ранее стало известно, что младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж.