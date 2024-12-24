Маколей Калкин сыграл Санта-Клауса в клипе Ким Кардашьян Santa Baby

Американский актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в фильме «Один дома», удивил поклонников неожиданной сменой амплуа — он сыграл Санта-Клауса в новом клипе блогера Ким Кардашьян Santa Baby.

Ким, как пишет PEOPLETALK, решила в преддверии Рождества отдать дань музыкальной индустрии. Santa Baby снят в артхаусной манере и низком качестве. Авторы композиции и клипа — собственно, Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер — описывают последний как нечто похожее на «фильм, снятый Надей Ли Коэн и Чарльзом Дени».

На протяжении видео Ким в светлом парике ходит на четвереньках по дому, в котором кипит рождественская вечеринка. В объектив кадра попадают различные сцены не самого приятного содержания, которые происходят на фоне.

В конце клипа Ким сталкивается с Калкиным, который одет в костюм Санты. Он, в свою очередь, снимает ее на видео.

Не все поклонники Кардашьян оценили ее новое произведение искусства: The Daily Mail указывает, что клип подвергся резкой критике в Интернете. Пользователи социальных сетей в комментариях назвали его «демоническим» и «тревожным».

«Это тревожно. А она утверждает, что она христианка. Это абсурд», — приводит газета слова одного из комментаторов.

Впрочем, эстетику Рождества эксплуатируют в своем творчестве многие звезды — недавно, как мы писали, на сцену в красном кожаном костюме Санты и меховых сапогах вышла Кэти Перри.