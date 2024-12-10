Кэти Перри вышла на сцену в красном кожаном костюме Санты и меховых сапогах

Американская певица Кэти Перри выступила в Лондоне в открытом наряде, напоминающем одеяние Санта-Клауса. Её концерт состоялся в рамках Jingle Bell Ball — ежегодного британского предрождественского фестиваля.

40-летняя Перри вышла на сцену в кожаном красном топе и красных же ультракоротких шортах, украшенных объемным темным узором. На ноги она надела белые сапоги с густым мехом. Схожим сочетанием цветов — красного, чёрного и белого — известен костюм Санты, волшебника, который на Рождество приносит детям подарки. Ещё один намёк на этого фольклорного персонажа — небольшая ёлка в руках Перри, с которой её возле арены запечатлели папарацци.

Певица исполнила несколько песен со своего нового альбома «143» и ряд старых хитов. Как считают обозреватели TMZ, это выступление стало «разогревом» перед новым большим туром, который Перри начнёт после Нового года.

Ранее Перри появилась на публике в черном платье в виде сумки.