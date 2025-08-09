Ким Кардашьян в Мексике лечится способом, который не признается в США. Об этом она рассказала в социальных сетях.

44-летняя блогерша вышла на связь с поклонниками и поделилась, что сейчас проходит лечение в Мексике: она выбрала терапию стволовыми клетками, которую не признают в Америке.

Ей пришлось решиться на это, чтобы избавиться от хронических болей, которые она испытывает из-за серьезной травмы плеча, полученной год назад. Благодаря этой терапии можно полностью обновить клетки путем «замены поврежденных клеток функциональной тканью» в мышцах и суставах.

Ким призналась, после терапии в Мексике она заметила улучшения.

«Я так рада поделиться с вами своим опытом лечения стволовыми клетками. Два года назад я порвала плечо, поднимая тяжести, и теперь испытываю невыносимую боль... Лечение стволовыми клетками стало переломным моментом. Я сразу почувствовала облегчение, а невыносимая боль наконец-то прошла. Это действительно изменило мою жизнь, когда я думала, что мой организм разрушается и разваливается», — призналась Ким.

Ранее мы писали о том, что 56-летнюю певицу Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле.

Также сообщалось, что 53-летнюю актрису Кристину Эпплгейт госпитализировали с почечной инфекцией.