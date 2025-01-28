Маколей Калкин назвал главное достижение в семейной жизни

Американский актер Маколей Калкин и его невеста Бренда Сонг появились на обложке журнала Cosmopolitan и дали этому изданию интервью. По мнению пары, их главным совместным качеством является скрытность.

Калкин и Сонг отметили, что не стремятся привлекать чрезмерное внимание к своим отношениям.

«Все говорят: „Подождите, они вместе? У них есть дети?“. Прекрасно, это значит, что мы отлично справились», — говорят они.

Помолвка пары состоялась три года назад, однако свадьба еще не была сыграна. Жених и невеста воспитывают дочь и сына.

«Ты хочешь за меня замуж?» — на всякий случай уточнил в ходе интервью Калкин. «Я не буду сильно против, если мы так этого и не сделаем», — ответила Бренда.

Девушка также добавила, что в начале отношений она не верила, что все происходит с ней на самом деле — ей казалось, что она живет в какой-то иллюзии. Впрочем, это чувство порой настигает ее и по сей день.

«Был момент, когда я подумала: «Должно быть, я нахожусь в симуляции! У меня двое детей от Маколея Калкина!» — признается она.

Ранее мы писали о том, что Малкин сыграл Санта-Клауса в новом артхаусном клипе Ким Кардашьян.